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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Japonya'nın en yükseği oldu

07 Temmuz 2023, Cuma 10:58
Japonya'da inşası tamamlanan 330 metrelik "Azabudai Hills Mori JP Tower" ülkenin en yüksek gökdeleni oldu.

Mori Building Co. firmasının açıklamasına göre, Tokyo'nun Minato bölgesindeki "Azabudai Hills Mori JP Tower" binasının yapımı tamamlandı.

Japonya'nın en yüksek gökdeleni olarak kayda geçen yeni yapı, zemin altında 5 ve zemin üstünde 64 kata sahip.

Gökdelenin en üst katlarında Avrupa merkezli otel zinciri Aman Resorts ile lüks rezidanslar bulunuyor

"British School" şubesi ile Keio Üniversitesine ait sağlık enstitüsünün yer aldığı gökdelende, perakende mağazalar, firmaların temsilci ofisleri ve restoranlar bulunuyor.

Söz konusu gökdelen tamamlanmadan önce, Osaka metropolündeki 300 metrelik "Abeno Harukas" ülkenin yüksek binasıydı.

Tokyo İstasyonu yakınlarındaki Mitsubishi Estate Co. firmasına ait 390 metrelik gökdelenin yapımının ise 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

AA

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