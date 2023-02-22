Japonya, Ukrayna'ya 5,5 milyar dolarlık ''acil'' yardım paketi açıkladı

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyar dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor. Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyar dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi. Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor. AA

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