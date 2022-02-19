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Johnson: Alametler korkunç

19 Şubat 2022, Cumartesi 20:31
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırısının hala olası göründüğünü belirterek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç." dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan Johnson, Ukrayna'nın işgali durumunda, bunun, demokratik bir devletin yıkımını beraberinde getireceğinin ve bu işgalin şokunun, dünyanın her yerinde yankılanacağının altını çizdi.

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, Batı'nın Ruslara ve Rus devleti için stratejik öneme sahip şirketlere yaptırım uygulayacağını ve onların Londra sermaye piyasalarında finansman sağlamalarını imkansız hale getireceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin hala muhtemel göründüğüne işaret eden Johnson, "Putin'in niyetini tam olarak bilmiyoruz ama alametler korkunç." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, bu nedenle, Batılı müttefikleri "birlikte güçlü durmaya" çağırdı ve birlikte "en sert ve güçlü yaptırım paketini" hazırladıklarına dikkati çekti.

Konuşmasında, Avrupa'nın "Putin'in petrol ve gazına olan bağımlılığından kurtulması" gerektiğine dikkati çeken Johnson, alternatif yollar bulmanın, Rusya'nın enerji konusundaki tehditlerini gereksiz kılacağını, ancak bunu gerçekleştirmenin de zaman alacağını bildirdi.

"Yeni bir Yalta'ya izin veremeyiz"

Johnson, Avrupa ülkelerine, Rusya'nın şantaj yapmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Rus saldırganlık tehdidinin Avrupa'nın güvenlik altyapısını değiştirmesine izin veremeyiz. Kıtamızın yeni bir etki alanlarına bölünmesine, yeni bir Yalta'ya izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan, Johnson, İngiltere'nin diplomasi ve diyaloğun hala başarılı olmasını umduğunun altını çizdi.

"Tarihimizde bu çok tehlikeli bir an"

Münih'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de bir araya gelen Johnson, burada basına yaptığı açıklamada, "Bu, tarihimizde çok tehlikeli bir an. Avrupa'da olabilecek bir savaşın eşiğindeyiz." dedi.

Johnson, konferansa katılanların tamamının, Ukrayna ile dayanışma için birlik içerisinde durmak istediğini dile getirdi.

Zelenskiy de Johnson'a desteği için teşekkür etti ve "Bu yolda yanımızda kimin olduğu son derece önemli. Ukrayna'nın çok iyi dostları var." ifadelerini kullandı.

AA

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