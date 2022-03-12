Kâbe’de sosyal mesafe ve PCR şartı kalktı

Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralı ve negatif PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı ancak maske takma zorunluluğu devam ediyor.
T24’deki habere göre Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan Mescid-i Haram’da sosyal mesafe kuralının kaldırılmasının ardından ilk Cuma namazı kılındı.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve Kâbe’nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram’da Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından on binlerce Müslüman Cuma namazı için bir araya geldi. Mescid-i Haram’da Covid-19 salgınından bu yana ilk defa sosyal mesafesiz Cuma namazı kılındı.
Haber Merkezi