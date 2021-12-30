Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bazı kısıtlamalar geri getirildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine Kutsal Mekanlarda yeniden kısıtlamalar getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak. Suudi Arabistan, 15 Ekim'de Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu. Suudi Arabistan'da Kovid-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi vefat ederken, vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı. AA

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