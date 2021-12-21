Kabil'de ABD karşıtı gösteri

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi devralmasının ardından uluslararası yardımların kesilmesi ve rezervlerin dondurulması, başkent Kabil’de protesto edildi.

Abdulhak kavşağında toplanan 600 kişi, ellerindeki dövizlerle slogan atarak işgal döneminde ABD’nin büyükelçilik olarak kullandığı kampüse yürüdü. Taliban lehine sloganlar atan göstericiler, ABD ve uluslararası toplumun ülkeye yönelik yardımları kesmesine ve rezervleri dondurmasına tepki gösterdi. Erkeklerden oluşan göstericiler “Paramız hakkımızdır”, “Halk açlığa karşı sesini yükseltiyor. Dondurulan paralarımızı verin”,”Dünya Afganistan’da insani facia yaşanmasını mı istiyor, neden paramızı serbest bırakmıyorsunuz.”, “BM ve insan hakları örgütlerinin görmezden geldiği Afganlar mıyız”, “Amerika’ya ölüm”, “Afgan halkı ekonomik baskıya boyun eğmeyecek” yazılı dövizler taşıyarak slogan attı. AA

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