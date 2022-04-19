Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi. Zadran, saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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