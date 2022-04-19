Kabil'de peş peşe bombalı saldırılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü
Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.
Zadran, saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA