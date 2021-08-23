"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Kabil'deki karargah binası "Ankara"da yoğun tahliye mesai

23 Ağustos 2021, Pazartesi 12:34
Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, Kabil'de havalimanı çevresindeki tahliye işlemleri için sahada görev yaparken, aynı zamanda "Ankara" adını taşıyan karargah binasında tahliyenin koordinasyonu üzerine çalışıyor.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türk askerleri, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda diğer ülke askerleri ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.

Türk askeri, ülkeden ayrılmak için havalimanının önünde günlerdir zor şartlarda bekleyenlere yardımcı olmaya devam ediyor.

35 dereceyi aşan sıcaklık ve yoğunluktan dolayı zor anlar yaşayanlara su ve yiyecek dağıtan Türk güvenlik güçleri, aynı zamanda havalimanı kontrol noktalarında ülkeden ayrılmak isteyenlerin pasaport ve uçuş izinlerine dair kontroller de sürüyor.

Karargah binası "Ankara"da yoğun mesai

Türk askeri, havalimanı çevresindeki devriye ve tahliye çalışmasının yanı sıra askeri hat içerisinde yer alan "Ankara" adlı karargah binasında da yoğun mesaisini sürdürüyor. Karargah binasında tahliye işleminin koordinasyonu ve planlaması üzerine çalışma yapılırken, gün içinde yürütülen çalışmalar da değerlendiriliyor.

Nöbet sonrası karargah binasındaki dinlenme alanlarında ertesi günkü görev için hazırlıklarını sürdüren askerler, burada kendilerine sağlanan imkanlar çerçevesinde aileleriyle telefonda görüşme imkanı buluyor.

 

Karargah binası içindeki berber ve kantin bölümlerinde günlük ihtiyaçlarını karşılayan askerler, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste yan yana görev yaptıkları diğer ülkelerin askerleriyle birlikte yiyor.

AA

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okul alışverişi sırasında bu hususlara dikkat

    Kabil'deki karargah binası "Ankara"da yoğun tahliye mesai

    Meriç Nehri'ndeki kum adacıkları genişliyor

    ABD - Tennessee'deki selde ölü sayısı 22 oldu

    Mersin - Silifke'de otobüs devrildi: 37 yaralı var

    Milyonlarca memur ve memur emeklisi saat 14.30'a odaklandı

    Kazdağları'nda orman yangını çıktı

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır

    İslam barış, kardeşlik ve adalet dinidir

    Taliban 3 ilçenin kontrolünü kaybetti

    Erdoğan - Michel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Son 24 saatte 206 kişi daha vefat etti

    "Durumumu öğrenen yakınlarım aşı olmaya gitmiş"

    Bozkurt'ta çalışmalar devam ediyor

    Yeni bir kapanmayı kaldıramayız

    Deprem haberleri son 3 yılda zirve yaptı

    Yüzde 2 bin 500 fark

    Aç kapa değil, sürdürülebilir eğitim istiyoruz

    Salgın alarm veriyor

    Taliban yönetemez

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Taliban’ın doğru İslâm’la imtihanı
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Genel

    Eğitimcilerden test dayatmasına hayır
    Ali FERŞADOĞLU

    Uyarıları unutanlar
    Yeni Asya'dan Size

    Doğru İslam, Bediüzzaman modeli ve Yeni Asya
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Millet özledi seni durma gel artık
    Mehmet KARA

    “Sosyal medya terörü”
    M. Said ZEKİ

    Sevgi iyileştirecek her şeyi!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.