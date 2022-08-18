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Kabil'deki patlamada 21 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

18 Ağustos 2022, Perşembe 12:26
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 21 kişinin öldüğü açıklandı.

Tolo TV'ye konuşan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde dün akşam namazı sırasında gerçekleşen patlamadaki kayıplar hakkında bilgi verdi.

Zadran, olay neticesinde 21 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınarken faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısında ölenler için taziye mesajı yayımlamıştı.

AA

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  • S.topuz

    18.8.2022 17:59:26

    "Belki اِلَّا دَٓابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهُ âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbetülarz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَٓا اِنْ نَس۪ينَٓا اَوْ اَخْطَاْنَا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَٓا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَٓا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ" Said Nursi, Şualar - 591 Allah c.c islah etsin böylelerini, islâhį mümkün olmayanları da İsm-i Celaliyle kahru perişan eylesin. Masumlara da RAHMET ETSIN İnşaallah. Allah c.c yar ve yardımcımız olsun. Amiiin...

  • S.topuz

    18.8.2022 17:55:07

    "Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve dinsizliğe, küfür ve küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük bir tek şahıs olsa, her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak." Said Nursi, Şualar 591

  • S.topuz

    18.8.2022 17:52:25

    "Amma "dabbetülarz": Kur'anda gayet mücmel bir işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ Nasılki kavm-i Firavun'a "çekirge âfâtı ve bit belası" ve Kâ'be tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye "Ebabil Kuşları" musallat olmuşlar." Said Nursi, Şualar 591

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