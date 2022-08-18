Kabil'deki patlamada 21 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün akşam namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 21 kişinin öldüğü açıklandı.

Tolo TV'ye konuşan Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Hayırhane bölgesinin Sar-e Kotal mahallesinde bulunan Sadıkiye Camisi'nde dün akşam namazı sırasında gerçekleşen patlamadaki kayıplar hakkında bilgi verdi. Zadran, olay neticesinde 21 kişinin öldüğünü, 33 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayı kınarken faillerin en kısa süre içerisinde bulunacağını kaydetmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da söz konusu terör saldırısında ölenler için taziye mesajı yayımlamıştı. AA

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