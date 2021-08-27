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27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırılarıyla ilgili Biden'den açıklama

27 Ağustos 2021, Cuma
ABD Başkanı Joe Biden, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısının faili olarak gördükleri DEAŞ/Horasan'ı affetmeyeceklerini belirterek, kendi belirleyecekleri yer ve zamanda saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

Kabil'deki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi

 

Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 12 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, "Saldırı DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır ve havalimanını koruyan Amerikan askerlerinin canını almıştır, bir kısmını da yaralamıştır. Ayrıca birçok sivil de yaşamını yitirmiştir." dedi.

Tahliye edilen kişi sayısı 100 bini aştı

Biden, gün boyunca Savunma Bakanlığı ile Washington, Afganistan ve Katar'daki kumandanlarla yakın temas halinde olduğunu vurgulayarak, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısının 100 bini aştığını kaydetti.

Ölen askerlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Biden, "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil Havalimanı'na saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirterek, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz"

Afganistan'daki tahliyeleri de devam ettireceklerinin altını çizen Biden, "Teröristlerin bizim misyonumuzu durdurmalarına izin vermeyeceğiz. Tahliyeleri sürdüreceğiz. Aynı zamanda komutanlarıma DEAŞ'ın kilit varlıklarına, liderlerine ve tesislerine saldırı planları hazırlamaları emri verdim. Seçtiğimiz vakit, yer ve zamanda kuvvet ve hassasiyetle bu saldırıya yanıt vereceğiz. Bilmenizi isterim ki bu DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerikalıları kurtaracağız, Afgan müttefiklerimizi çıkaracağız. Boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Biden, Afganistan'dan çıktıktan sonra da ülkeden ayrılmak isteyen Amerikalıları çıkarmak için yeni yollar bulacaklarını dile getirdi.

ABD'nin Taliban'a isim listesi verdiği iddiaları

İhtiyaç duyulması halinde Afganistan'a ek kuvvet gönderebileceklerini de komutanlarına ilettiğini vurgulayan Biden, saldırının emrini veren DEAŞ/Horasan liderlerinin de peşinde olduklarını belirtti.

Biden, Taliban'a güvendikleri için kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin ise "Konu güven değil, ortak çıkarlar. Ancak şu ana kadar ne bana ne de sahadaki komutanlarımıza Taliban ile bugünkü saldırıyı düzenleyen DEAŞ/Horasan arasında bir bağ olduğuna dair bir sonuç gelmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan basınında ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan çıkarmak istedikleri Afgan ve Amerikalıların listesini verdiğine ilişkin iddialara ise Biden şu yanıtı verdi:

"Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban'daki mevkidaşları ile irtibata geçip, 'Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz' dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir."

Afganistan'dan çıkış sürecinde yaşananlara ilişkin sorumluluğu üstlenip üstlenmediği sorulması üzerine Biden, son dönemde yaşananlara ilişkin sorumluluk aldığını ancak Taliban ile anlaşıp onlara çıkış tarihi verenin eski Başkan Donald Trump olduğunu savundu.

Biden sözlerini, "Hanımlar ve beyler, artık 20 yıllık savaşı bitirme zamanı." ifadeleri ile noktaladı.

AA

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