Kabil yakında düşebilir

TALİBAN’IN AFGANİSTAN’DAKİ İLERLEYİŞİ SÜRERKEN ABD BAŞKANI JOE BİDEN, TALİBAN’LA AFGANLARIN ARTIK KENDİSİNİN SAVAŞMASI GEREKTİNİ SÖYLEDİ. ABD GİZLİ SERVİSLERİ DE KABİL’İN YAKINDA DÜŞECEĞİNİ TAHMİİ EDİYOR.

ABD Başkanı Joe Biden, Salı günü Beyaz Saray’da ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Taliban’ın artık Afgan hükümetinin bir sorunu olduğunu söyledi. “Afganlar şehirleri için artık kendileri savaşmak zorunda” diyen Biden, Afgan ordusunun askeri açıdan Taliban’dan üstün olduğunu belirterek “Ama savaşmayı da istemeliler” ifadelerini kullandı. DW Türkçe’nin haberine göre, Kabil’deki siyasi liderlere de birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunan Biden, “Siyasetin zirvesinin artık bir araya gelmek zorunda olduklarını anlamaya başlamaları gerektiğini düşünüyorum” dedi. Afgan ordusuna ABD’nin mali ve askeri desteğinin devam edeceği sözü veren Biden, ABD askerlerini Afganistan’tan çekme kararından pişman olmadığını da sözlerine ekledi. Afganistan’da yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunan ABD, askerlerinin yüzde 95’ini çekmiş durumda. Washington, 31 Ağustos’a kadar askerlerinin tamamını ülkeden çekmeyi planlıyor.

Kabil zorda

ABD istihbarat servisleri ise beklenenden daha yakın bir zamanda başşehir Kabil’in de düşeceğini tahmin ediyor. Washington Post gazetesine konuşan istihbarat kaynakları, Taliban’ın 30 ile 90 gün içinde Kabil’e de ele geçireceğini hesapladıklarını aktardı. İstihbarat kaynakları, Haziran ayında yaptıkları açıklamada, Kabil’in ABD askerlerinin çekilmesinden 6 ila 12 ay sonra düşebileceğini öngörüyordu. Güvenlik kaynakları gazeteye yaptığı açıklamada, “Her şey yanlış yönde ilerliyor” ifadelerini kullandı.

