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Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

06 Aralık 2020, Pazar 10:49
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 66 milyon 875 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 534 bin 806 kişi öldü.

Vaka sayısı 66 milyon 875 bin 143'e çıkarken, virüs saptanan 46 milyon 255 bin 578 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 14 milyon 983 bin 425 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 287 bin 825 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 644 bin 529), Brezilya (6 milyon 577 bin 177), Rusya (2 milyon 431 bin 731), Fransa (2 milyon 281 bin 475), İtalya (1 milyon 709 bin 991), İngiltere (1 milyon 705 bin 971), İspanya (1 milyon 699 bin 145), Arjantin (1 milyon 459 bin 832), Kolombiya (1 milyon 362 bin 249), Almanya (1 milyon 170 bin 95), Meksika (1 milyon 168 bin 395), Polonya (1 milyon 54 bin 273), İran (1 milyon 28 bin 986), Peru (972 bin 688), Ukrayna (813 bin 306), Güney Afrika (810 bin 449), Türkiye (797 bin 893), Belçika (589 bin 942), Endonezya (569 bin 707), Irak (562 bin 520), Şili (558 bin 668), Hollanda (550 bin 445), Çekya (544 bin 148) ve Romanya (508 bin 345)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (176 bin 641), Hindistan (140 bin 216), Meksika (109 bin 456), İngiltere (61 bin 14), İtalya (59 bin 514), Fransa (54 bin 981), İran (50 bin 16), İspanya (46 bin 252), Rusya (42 bin 684), Arjantin (39 bin 632), Kolombiya (37 bin 633), Peru (36 bin 231), Güney Afrika (22 bin 67), Polonya (19 bin 861), Almanya (18 bin 975), Endonezya (17 bin 589), Belçika (17 bin 254), Şili (15 bin 592), Türkiye (14 bin 705), Ekvador (13 bin 756), Ukrayna (13 bin 588), Kanada (12 bin 589), Irak (12 bin 411) ve Romanya (12 bin 186)."

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