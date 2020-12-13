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Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

13 Aralık 2020, Pazar 15:24
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 72 milyon 174 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 612 bin 962 kişi öldü.

Vaka sayısı 72 milyon 174 bin 58’e çıkarken, virüs saptanan 50 milyon 562 bin 938 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 16 milyon 549 bin 366 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 305 bin 82 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 857 bin 380), Brezilya (6 milyon 880 bin 595), Rusya (2 milyon 653 bin 928), Fransa (2 milyon 365 bin 319), İngiltere (1 milyon 830 bin 956), İtalya (1 milyon 825 bin 775), Türkiye (1 milyon 809 bin 809), İspanya (1 milyon 741 bin 439), Arjantin (1 milyon 494 bin 602), Kolombiya (1 milyon 417 bin 72), Almanya (1 milyon 320 bin 592), Meksika (1 milyon 241 bin 436), Polonya (1 milyon 126 bin 700) ve İran (1 milyon 100 bin 818)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (181 bin 143), Hindistan (143 bin 55), Meksika (113 bin 704), İtalya (64 bin 36), İngiltere (63 bin 26), Fransa (57 bin 761), İran (51 bin 949), İspanya (47 bin 624), Rusya (46 bin 941), Arjantin (40 bin 668), Kolombiya (38 bin 866), Peru (36 bin 609), Güney Afrika (23 bin 106), Polonya (22 bin 676), Almanya (22 bin 171), Endonezya (18 bin 819), Belçika (17 bin 902), Türkiye (16 bin 199), Şili (15 bin 846), Ukrayna (15 bin 154), Ekvador (13 bin 874), Kanada (13 bin 350), Romanya (13 bin 264), Irak (12 bin 565) ve Hollanda (10 bin 19)."

AA

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