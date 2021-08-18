Kaçmak isteyenlere şiddet

Kabİl’dekİ tahliyeler sürerken, Taliban’ın bazı kontrol noktalarında sivillere şiddet uyguladığı belirtiliyor.

ABD, güvenli geçiş vaadi yerine getirilmezse askerî güç kullanma tehdidinde bulundu. gazeteduvar’ın haberine göre, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’daki tahliyeler devam ediyor. ABD’li bir yetkili, şu ana dek Kabil Havalimanı’ndan 2 bin 200’den fazla diplomat ve sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Ancak Taliban’ın ülkeden çıkmak isteyenlere ‘güvenli geçiş’ garantisi vermesine rağmen, Kabil’deki Havalimanı Yolu’nda militanların kadın ve çocuklar dahil, kaçmaya çalışanlara şiddet uyguladığına dair haberler geliyor. The Guardian gazetesi, Taliban’ın kurduğu kontrol noktalarından şiddet haberleri geldiğini yazdı. Buna göre, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bir kadın ve çocuğun bir kontrol noktasında dövüldüğü ve kırbaçlandığı, başlarından yaralandığı görülüyor.

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