Kahovka Barajı'nın vurulmasıyla meydana gelen selde 6 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Kahovka Barajı'nın vurulması sonucu meydana gelen selde 6 kişinin öldüğünü, 35 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

BM: Ukrayna'daki insani durum çok daha kötü Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu selden en çok etkilenen Herson ve Mykolayiv bölgelerindeki durum değerlendirildi. Herson bölgesinde toplam 46 yerleşim yerinin hala sular altında bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bölgede 190’ı çocuk 2 bin 718 kişi tahliye edildi. 5 kişi öldü, 7’si çocuk 35 kişinin akıbetiyle ilgili haber alınamıyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Mykolayiv bölgesinde de 31 yerleşim yerinin sular altında kaldığına işaret edilerek, 167’si çocuk 982 kişinin tahliye edildiği, 1 kişinin öldüğü aktarıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Dnipro Nehri'nde su seviyesinin düşmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Kahovka Barajı'nda da düşüş gözlemlendiği ve su seviyesinin 7,4 metre olduğu kaydedildi. AA

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