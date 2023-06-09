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"Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla 16 bin kişi doğrudan sel riski altında"

09 Haziran 2023, Cuma 10:29
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 6 Haziran'da Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının büyük bir tahribata neden olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ekvator Ginesi'nin bugün ülkede Marburg virüsü salgının bittiğini duyurduğu söyleyen Ghebreyesus, ülkede bu zamana dek 17 vakanın bildirildiğini ve 12 kişinin ise Marburg virüsü nedeniyle öldüğünü söyledi.

Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın patlatılarak yıkılmasıyla ilgili Ghebreyesus, "Bu yıkım, büyük bir tahribata ve insanların acı çekmesine neden oldu. Ayrıca şiddetli sellere, toplulukların yerinden edilmesine ve çevresel hasara yol açtı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün suyla bulaşan hastalıklara karşı önleyici tedbirler kapsamında yetkilileri ve sağlık çalışanlarını destekleyici çalışmalar için harekete geçtiğini belirtti.

"Ekiplerimiz sahada ve bu olaydan etkilenenleri desteklemek için sürekli sağlık ihtiyaçlarını kontrol ediyor." diyen Ghebreyesus, DSÖ'nün yakın bir zamanda sağlık hizmetlerine erişimi güçlendirmek için bölgeye ek malzeme ulaştıracağını da söyledi.

"Haiti'de 4,9 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor"

Ghebreyesus, Haiti'deki insani durumun kötüye gittiğine de işaret ederek, son dönemdeki şiddetli yağmur, sel ve depremlerin, açlık, şiddet ve hastalıklarla mücadele eden ülkeyi olumsuz etkilediğine işaret etti.

Ülkede geniş alanların silahlı çeteler tarafından kontrol edildiğini belirten Ghebreyesus, bu bölgelerde ciddi güvenlik riskinin olduğunu ifade etti.

Ghebreyesus, "Haiti'de nüfusun neredeyse yarısı olan 4,9 milyon kişinin bu yıl kriz seviyesinde açlıkla karşı karşıya kalması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Nehir kıyılarındaki 16 bin kişi doğrudan sel riski altında"

"Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının özellikle bölgede büyük etkisi oldu. Barajın yıkılmasının ardından kaç kişi etkilendi? Bu konuda ortalama bir sayı verebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayan DSÖ Acil Sağlık Görevlisi Teresa Zakaria, yaşanan felaketin tam etkisini henüz göremediklerini ancak potansiyel olarak büyük bir nüfusun etkilendiğini düşündüklerini söyledi.

Zakaria, şöyle devam etti:

"Barajdan gelen su, nehrin yukarısında barajı besleyen suyun kaynağına yakın kısımda 700 bin kişilik bir nüfusa hizmet veriyor. Akıntının olduğu yönde ise sel riski altında olan 30 yerleşim yeri var. Kesin etkinin boyutu henüz görülmedi ve barajın suyu aşağı doğru akmaya devam ediyor. Mevcut veriler, ilk olarak nehir kıyılarındaki 16 bin kişinin doğrudan sel riski altında olduğunu gösteriyor. Binlerce kişi tahliye edildi ve bu sayının artacağını biliyoruz."

Sel riskiyle karşı karşıya olan binlerce kişinin temiz suya erişim sorunu olduğunu da kaydeden Zakaria, bölgedeki tarım arazileri de kullanılamaz hale geldiği için yakın gelecekte gıda riskiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin 6 Haziran'da bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

AA

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