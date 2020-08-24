Kaliforniya yanıyor

ABD’nİn Kalİfornİya eyaletİnde çıkan yangınlar kontrol altına alınamıyor. 240 bİn kİşİ evlerİnden tahlİye edİlİrken yaklaşık bİn ev kullanılamaz hale geldİ

ABD’nİn Kaliforniya eyaletinin kuzey bölgesinde çıkan yangınlarda şu ana kadar 240 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Yangın, özellikle San Francisco şehrinin güneyindeki Santa Cruz dağlarındaki yeşil alanda etkili oluyor. Euronews’deki habere göre 15 Ağustos’ta başlayan yangınları itfaiye kontrol altına almakta zorluk çekiyor. Önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen rüzgârlı hava ve fırtınanın, yangın söndürme çalışmalarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

500 bİn hektar kül oldu

Kalİfornİya tarihinin en büyük ikinci yangınında şu ana kadar 500 bin hektar kül oldu. Şu ana kadar 6 kişi öldü, 1000 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kontrol altına alınması için 14 bin itfaiye eri görev yapıyor. Bazı bölgelerde askerî birlikler de, yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. ABD Başkanı Donald Trump, “büyük afet” ilân ettiği Kaliforniya’da devam eden yangınlar için federal yardıma onay vermişti.