Kalsak savaşta, gitsek denizde ölüyoruz

Yunanistan açıklarında tehlikede olduğu tespit edilmesine rağmen kurtarılmayan mülteci teknesinin batmasına yönelik tepkiler sürüyor. İnsanca bir yaşam için “ölüm yolculuğu”nu göze almak zorunda kaldıklarını belirten mülteciler, yetkililerin gerekli önlemleri almasını gerektiğini söyledi.

Akdeniz’deki en büyük trajedi Artı Gerçek’in konuştuğu mültecilerden 10 sene önce Türkiye’ye gelen Muhammed insanca bir yaşam için insanların böyle riskli yolculukları göze almak zorunda kaldığını belirtti. Hiçbir insanın kendi memleketini bırakmak istemeyeceğini dile getiren Muhammed, “Bizler savaştan çıkıp geldik. Ölümden kaçıp gelmişken gene ölüm gelip bizi buluyor. Kalsak savaştan ölüyoruz. Başka yere gideyim desen denizde boğularak ölüyoruz” dedi. Daha fazla insanın ölmesine göz yumulmaması gerektiğini ifade eden Suriyeli Beşir de, bir an önce gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Yaşanan faciada yetkililerin de sorumlu olduğunu belirten Beşir, “İnsanlar yaşamda kalabilmek için büyük tehlikelere giriyor. Göz göre göre ölüyorlar. Sanki her şeyin suçlusu bizmiş gibi davranılıyor. Ama biz kimseye bir kötülük yapmıyoruz. Sadece yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

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