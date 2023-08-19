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19 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kanada çok zor durumda

19 Ağustos 2023, Cumartesi 12:14
Kanada'nın British Columbia ve Kuzeybatı Toprakları eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürme ve tahliye çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Kanada tarihinin en büyük yangınında bilanço çok ağır

 

British Columbia Başbakanı David Eby, yaptığı açıklamada, son 24 saatte yangınların hızla yayıldığını ve durumun kötüleştiğini söyledi.

Yaklaşık 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirten Eby, "Bu hızlı kötüleşme nedeniyle bu gece eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ediyoruz." dedi.

CBC News, eyaletteki yaklaşık 150 bin nüfuslu Kelowna kentinde ciddi sayıda binanın yangınlarda hasar gördüğünü bildirdi.

Kentteki orman yangınlarıyla mücadelede öncelik alevlere havadan müdahale eden uçaklara verildiği için Kelowna Havalimanı'ndaki uçuşların durdurulduğu belirtildi.

British Columbia Acil Durum Yönetimi Başkanı Bowinn Ma da bölgedeki 20 bin kişi için tahliye uyarısı yapıldığını ve durumun hızla gelişmesi nedeniyle bölge sakinlerinin kısa sürede toparlanıp ayrılmaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Yellowknife'ta neredeyse kimse kalmadı

Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınları, başkent Yellowknife'a yaklaşırken kentte tahliyelerden dolayı neredeyse kimse kalmadı.

Eyalet yetkilileri, 48 saatten daha kısa sürede yaklaşık 19 bin kişinin tahliye edildiğini, yalnızca 2 bin 600 kent sakininin kaldığını kaydetti.

Yellowknife'taki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğu belirtilmiş, alevlerin kente yaklaşmasından dolayı iki gün önce bölge halkının tahliyesine başlanmıştı.

Kanada'da 16 Ağustos itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu yıl 21 bin kilometrekarelik alanın yandığı bildirilmişti.

Kanada, orman yangınları sebebiyle Meta'dan haberlere erişim engelini kaldırmasını istedi

Öte yandan Kanada, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'dan, ülkede süren orman yangınlarının yol açtığı tehlike nedeniyle ay başında yürürlüğe giren haberlere erişim engelini kaldırmasını talep etti.

Ulaştırma Bakanı Pablo Rodriguez, Meta'nın bu tutumunun "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu haber yasağı yüzünden insanlar, önemli bilgilere ulaşamıyor. Meta'nın bu blokajı kaldırmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge de Meta'nın haberlere erişimi engellemesinin "insanların hayatlarını tehlikeye attığını" dile getirdi.

Bakan St-Onge, "Meta'nın bu sorumsuz kararı, insanların Facebook ve Instagram üzerinden önemli bilgilere ulaşmasını zorlaştırıyor. Yangın tehlikesiyle karşı karşıya olan Kanadalıların güvenliği için bu blokajın geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada Ulusal Doğal Alan Yangınları Raporu'na göre "ülke tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen, şimdiye kadar çıkan yaklaşık 5 bin 700 yangın 13,6 milyon hektar alanda etkili oldu, aktif yangınların sayısı da 633'e ulaştı. Bunlardan 220'si ise henüz kontrol altına alınamadı.

Kanada'da haziranda yasalaşan "Bill C-18" sayılı Çevrim İçi Haberler Yasası, Meta ve Google gibi şirketlerin platformlarındaki haber içeriklerini kullanılabilir kılmaları karşılığında Kanadalı medya yayıncılarına ücret ödemelerini gerektiriyor.

Yasa kapsamında Google ve Meta gibi teknoloji şirketleri, medya içeriklerini paylaşmak veya yeniden kullanmak için ücret ödemek zorunda.

Bu uygulamayla Kanadalılar, artık Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarındaki haber içeriklerine erişim sağlayamıyor. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının içerikleri de bu platformlarda engellendi.

AA

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