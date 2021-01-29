Kanada’da “29 Ocak” özel gün oldu

Kanada federal hükümeti, 2017 yılında Quebec City kentinde düzenlenen cami saldırısında ölenleri onurlandırmak ve hayatta kalanlarla dayanışmayı ifade etmek için 29 Ocak’ın bundan böyle ulusal anma günü olmasına karar verildiğini duyurdu.

Kanada Kültür Bakanı Steven Guilbeault, yaptığı açıklamada, gününresmi adının Quebec City Cami Saldırısı ve İslamofobiye Karşı Eylem ve UlusalAnma Günü olduğunu söyledi. Bugünün İslamofobiyle mücadeleyi teşvik etmek için de kullanılacağını ifade eden Bakan Guilbeault, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: ‘’Dört yıl önce, Quebec City’deki camide bir terör eyleminde altı kişi vefat etti ve 6 kişi ağır şekilde yaralandı. Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane, Aboubaker Thabtbabaydılar, eştiler ve Müslümanlardı. Ölümleri sevdikleri, dünyadaki Müslüman topluluklar ve Kanadalılar için yürek burkucuydu. İslamofobi, nefret, radikalleşme ve bu gerçeklerin inkârı, bu korkunç suçun kaynağıdır. İslamofobi,her yerdeki Müslüman topluluklar için somut ve günlük bir gerçektir. Kurbanları hatırlama yükümlülüğümüz, ayrımcılıkla mücadele ve daha kapsayıcı bir Kanada inşa etme sorumluluğumuz var.’’

Karar memnuniyetle karşılandı

Quebec City şehrindeki Quebec İslâmî Kültür Merkezi Camii’ne 2017 yılında otomatik silâhlarla saldıran Alexandre Bissonnette, yatsı namazı kılmakta olan cemaatin üzerine ateş açmış ve 6 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra yakalanan saldırgan, suçunu itiraf etmiş ve yargılama sonunda ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. Saldırı sırasında Quebec İslâmî Kültür Merkezi’nin başkanı olan Mohamed Labidi, basına yaptığı açıklamada, hükümetin kararından duyduğu sevinci dile getirdi. Labidi, “Bu haberden çok memnun olduk, çünkü kardeşlerimizin kanının boşa gitmediğini biliyoruz. Onların ölümü daha güvenli ve daha barışçıl bir topluma katkıda bulunacak.” dedi.