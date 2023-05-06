"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı - Binlerce kişi tahliye edildi

06 Mayıs 2023, Cumartesi 19:56
Kanada'nın Alberta eyaletinde, 78 farklı noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.

Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.

Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.

Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

AA

Okunma Sayısı: 229
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'da gözler Suudi Arabistan'daki ilk müzakerelerde

    Yaptıkları hatalar haddi aştı

    Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı

    1 milyon 404 bin seçmen yurt dışı ve gümrüklerde oy kullandı

    Ukrayna: Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

    Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı - Binlerce kişi tahliye edildi

    Akrabalarının yanına gelen depremzedelerin Almanya'da kalma süresi 3 ay daha uzatıldı

    Depremzedeler hâlâ yardıma muhtaç

    'Samimi bir Müslümanım'

    Sudan’da ateşkese rağmen çatışmalar sürüyor

    Adıyaman'da değerli eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

    Antalya'da sağanak ve fırtına

    Amasra madenindeki patlamayla ilgili davada ara karar açıklandı

    Sistem demokratikleşmeyle yenilenmeli

    KKTC - Yeşilırmak'taki yangın kontrol altına alındı

    Kimse milletin iradesine darbe diyemez

    'ABD, üçüncü dünya ülkesi olacak'

    AKP’linin tercihi de yurtdışında yaşamak

    Sırbistan'daki saldırıların ardından bölge alarma geçti

    KKTC'den İsrail'e tepki

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Neden Millet İttifakı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstikamet çizgisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali VAPURLU

    Tahribatlarınızı tamire çalışın
    Cevher İLHAN

    “Cumhur”a 59 saat, “millet”e 42 dakika!
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi desise ve tuzaklara karşı tedbir nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
    Faruk ÇAKIR

    Siyasetin dili çok kirlendi
    Adnan NACİR

    Seçim üzerine - 1
    Ali HAKKOYMAZ

    Hangi siyaset hangi Said Nursî? (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.