"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Kanada’da anormal derecede yoğun orman yangınları bekleniyor

07 Temmuz 2023, Cuma 10:28
Kanada Federal Hükümeti, kuraklık koşullarının ve normalin üzerindeki sıcaklığın ülke genelinde, temmuz ayından ağustos ayına kadar anormal derecede yoğun orman yangınlarına neden olmasının beklendiğini duyurdu.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığı Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, teknik bir bilgilendirme sırasında, "Kuraklık, orman yangınlarına katkıda bulunması açısından tüm bölgeleri etkileyen ve bazı bölgelerde yoğunlaşan önemli bir faktördür. Ülkenin büyük bölümünde normalin üzerinde seyreden sıcaklıkla birleştiğinde, Kanada'nın birçok yerinde anormal yangın faaliyeti görmeye devam edeceğiz." dedi.

Norton, temmuz ayı boyunca devam edeceği öngörülen sıcak ve kurak koşulların British Columbia ve Yukon'dan ülkenin diğer ucundaki Newfoundland-Labrador'a kadar ülke genelindeki orman yangını riskini artırdığını ifade etti.

Kanada’da 5 Temmuz 2023 itibarıyla ülkede toplam 3 bin 412 orman yangını meydana geldiğini anlatan Norton, bu rakamın 10 yıllık sezon ortalaması olan 2 bin 751 yangın sayısının oldukça üzerine çıktığına dikkati çekti.

Ülkede bir uçtan diğer uca ormanların aynı anda yandığını ifade eden Norton, halen Kanada’da 353'ü kontrol dışı olan 649 aktif yangın bulunduğunu bildirdi.

Kanada'da orman yangını sezonu için yangınların tarihsel geçmişine bağlı olarak nisandan eylül ayına kadar olan zaman esas alınıyor.

Bu yangın sezonunda benzeri görülmeyen rekorlar kırıldı

Kanada’da, bugüne kadar benzeri görülmemiş orman yangını sezonunda birçok yeni rekor kırıldı.

Norton, "2023 yangın sezonu birçok yönden rekor kırıyor ve öyle olmaya da devam edecek. Oysa yangın mevsiminin daha yarısındayız." diye konuştu.

Resmi verilere göre, bir sezonda orman yangınlarında yanan toplam alan için bilinen tarihi rekor aşılarak, 8,8 milyon hektar rakamına gelindi.

Bu rakam, son 10 yılda yanan toplam ormanlık alan ortalamasının yaklaşık 11 katı.

Halen orman yangını sezonunun ortasında bulunan Kanada’da bu yıl, bugüne kadar 155 binden fazla insan yangın ve duman nedeniyle evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Bu rakam da son 40 yıllık afetlerle karşılaştırıldığında "belirli bir yılda en yüksek tahliye sayısı" olarak kayıtlara geçti.

2023 orman yangını sezonu, Kanada’nın aynı zamanda yangınla mücadelede en fazla uluslararası desteği aldığı yıl oldu.

Ülke genelindeki yangınlarla mücadele için bugüne kadar 11 ülkeden 3 bin 258 itfaiyeci ve diğer personel Kanada'ya geldi.

Kanada şimdiye kadar Avustralya, Güney Afrika, Yeni Zelanda, ABD, Şili, Kosta Rika, Meksika, Fransa, İspanya, Portekiz, Güney Kore ve Avrupa Birliği'nden yardım aldı.

Ekonomik zararın da rekor kırması bekleniyor

Kuzey Ormancılık Merkezi Genel Müdürü Michael Norton, bu yılki orman yangını sezonunun toplam maliyetinin henüz belirlenmediğini ancak bunun da rekor kırmasının beklendiğini söyledi.

Norton, "Kanada'da yangınla mücadelenin ortalama maliyeti her yıl artıyor ve şu anda yılda 1 milyar dolara kolayca yaklaşıyor. Yangınların bu yılki maliyetinin yeni bir rekor kıracağına dair şüphem yok." ifadesini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 470
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kaşıkla verip kepçeyle almaya devam

    Zam, zam, zam...

    Barajlarda Ankara'ya 12 ay yetecek su bulunuyor

    Alzheimerla ilgili bir ilaç ilk kez "tam" onay aldı

    Japonya'nın en yükseği oldu

    ABD'de gemide yangın: 2 itfaiyeci öldü, 5'i yaralı

    Kanada’da anormal derecede yoğun orman yangınları bekleniyor

    Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 18 yaralı

    Urumçi katliamının 14. yılında Uygurlardan çağrı

    Üç yıldır hiperenflasyondayız

    31 Ekim'e kadar orman alanlarına girişler yasaklandı

    Fransa sosyal medya platformlarının kısıtlandığını itiraf etti

    Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacak

    Arda Güler'in Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'den Real Madrid'e yolculuğu...

    Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

    TBMM’de yeni grup

    Sağlık çalışanları iş bırakıyor

    Yatırımcıyı da kaçırmayın

    Motorin 25 lirayı geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Safdil dindarlar ve dessas tuzaklar
    İbrahim Aktaşcı

    Doğru adam doğru ZAM’an!
    Risale-i Nur'dan

    Dünyanın ömrü kalmışsa Kur’ân’a yapışacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasi susturucu mu takılmış?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük nüfuzlu küçük devlet
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfir dünyada da cehennemi yaşar mı?
    Cevher İLHAN

    Ekonomideki fecaat karartılıyor
    Mehmet Soydan

    Dindarlık muhafazakârlığa sıkıştırılamaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.