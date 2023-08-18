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18 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Kanada'da devam eden orman yangınları nedeniyle tahliye uçuşlarında sorun yaşanıyor

18 Ağustos 2023, Cuma 15:04
Kanada'nın Kuzeybatı Toprakları eyaletinde devam eden orman yangınlarının Yellowknife kentine yaklaşmasıyla başlayan tahliye uçuşlarında, sorunların yaşandığı belirtildi.

BBC'nin haberine göre, Yellowknife'ın yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısındaki yangınların yarına kadar şehre ulaşması bekleniyor.

Kuzeybatı Toprakları'ndaki orman yangınları, yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapan Yellowknife'a doğru ilerlerken bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılan kent sakinlerinin, tahliye uçuşları esnasında sıkıntılar yaşadığı aktarıldı.

Yağmur altında saatlerce kuyruklarda bekleyenlere uçaklarda yer kalmadığı gerekçesiyle tekrar gelmeleri söylenirken ülkenin iki büyük hava yolu şirketi Air Canada ve WestJet de "artan bilet fiyatları" nedeniyle eleştirilerin odak noktası oldu.

Hükümet yetkililerinden Amy Kennedy ise yerel saatle öğleden sonraya kadar Yellowknife'tan en fazla 400 kişinin daha tahliye uçuşlarına kabul edilebileceğini kaydetti.

Kennedy, "Bu durumun, saatlerdir sırada bekleyen ve yarın tekrar sıraya girmesi gerekecekler için son derece sinir bozucu olduğunun farkındayız." dedi.

Kuzeybatı Toprakları Eyaleti Belediye ve Toplum İşleri Departmanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Jennifer Young, dün 10 uçağın 1500 yolcuyla Yellowknife'tan ayrıldığını, bugün de 1800 yolcunun bulunduğu 22 uçağın kalkmasını ve uçuşlara yarın da devam edilmesini umduklarını aktardı.

Hava yolu şirketleri, "artan uçak bileti fiyatları" nedeniyle eleştirildi

Bölge sakinleri, Air Canada ve WestJet'i "şehir dışına uçuş fiyatlarını artırmak ve Yellowknife'a uçuşu olan yolcular için yeniden planlama ücreti almakla" suçladı.

Air Canada firmasından bir sözcü CBC News'e yaptığı açıklamada, "Yangınlar nedeniyle uçuşlara sınırlama getirildiğini ve firmanın yarın planlanan uçuşları iptal ettiğini" belirtti.

WestJet firması da "fiyat artışını" önlemek için ücretleri ayarladığını ve Yellowknife'a seyahat edecek kişiler için yeniden planlama ücretlerinden feragat ettiğini söyledi.

Tahliyeler dün başladı

Devam eden orman yangınlarının Yellowknife kentine yaklaşması sebebiyle dün bölge halkının tahliyesine başlanmıştı.

Yellowknife'taki 4 yerleşim noktasının yüksek risk altında bulunduğunu belirten yetkililer, kent sakinlerini bugün öğleden sonraya kadar bu bölgeleri tahliye etmeleri konusunda uyarmıştı.

Kara yoluyla tahliye imkanı bulunmayan veya sağlık sorunları nedeniyle yüksek risk grubunda bulunanların, hava yoluyla tahliye için yönlendirilecekleri belirtilmişti.

Kanada'da 16 Ağustos itibarıyla 1067 orman yangınının devam ettiği ve ülkede bu sene 21 bin kilometrekare alanın yandığı kaydedilmişti.

AA

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