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19 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Kanada'da gözaltılar devam ediyor

19 Şubat 2022, Cumartesi 12:40
Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak kamyon şoförlerinin organize ettiği "Özgürlük Konvoyu" protestolarında gözaltına alınan kişi sayısının 100'ü geçtiği bildirildi.

Kanada basınındaki habere göre, geçici Ottawa Polis Şefi Steve Bell, basına yaptığı açıklamada, 3 haftadır devam eden protesto gösterilerinde dün en az 100 eylemcinin gözaltına alındığını belirtti.

Bell, caddelerin kontrolü tamamen sağlanıncaya kadar gece gündüz mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Ayrıca, Bell, gözaltıların itaatsizlik suçlamalarıyla yapıldığına işaret ederken olaylarda bir polis memurunun da yaralandığını ifade etti.

Gözaltına alınanlar arasında 4 gösterici liderinin de bulunduğu belirtiliyor.

Polis eşliğinde olay yerine gelen kamyon çekicilerinin, yollara kurulan barikatları temizlemeye başladığı ifade edildi.

Ottawa polisi, perşembe günü geç saatlerde iki önemli protesto liderinin tutuklanması sonrasında işgali sona erdirmek ve diğer protestocuların yardıma gelmelerini önlemek için şehir merkezinin büyük bölümünü yabancılara kapatmıştı.

Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan ve 3 haftadır başkent Ottawa'yı felç eden "Özgürlük Konvoyu" protestolarıyla başa çıkabilmek için Kanada hükümeti hafta başında Acil Durumlar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu.

Ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edilmişti.

AA

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