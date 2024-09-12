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12 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Kanada da silah satışını askıya aldı

12 Eylül 2024, Perşembe
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Gazze’de 40 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail’e verilen askeri destek konusunda değerlendirmede bulundu.

Joly, İsrail’e silah satışı için 30 izni askıya aldıklarını ve Kanada yapımı mühimmatın İsrail ordusuna satışı için bir ABD şirketiyle yapılan sözleşmeyi iptal ettiklerini belirtti. Kanada silahlarının satışının aracı bir ülke üzerinden İsrail’e satılmasının anlaşmazlık konusu olduğuna işaret eden Joly, ABD’li şirket General Dynamics’in bu tür ticari işlemlerinin “kesinlikle yasak” olduğunu aktardı.

Joly, “Gazze’ye hiçbir şekilde silah veya silah teçhizatı göndermeyeceğiz. Nokta” ifadesini kullandı. Kanada’nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Bakan Joly’nin kararına destek verdi.

AA

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