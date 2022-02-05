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Kanada'daki Müslümanlar: Kanada hükümetini doğru olanı yapmaya çağırıyoruz

05 Şubat 2022, Cumartesi 14:36
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), Trudeau hükümetine çağrıda bulunarak, Çin'in Uygur Türklerini zorla çalıştırarak imal ettirdiği mallara ithalat yasağı istedi.

NCCM Dış İlişkiler Direktörü Dr. Siham Rayale, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası toplumun 2022 Kış Olimpiyatları için Pekin'e geldiğine işaret ederek; oyunlara yönelik küresel ilginin, Çin'in iyi bilinen insan hakları ihlallerini gölgede bırakmaması gerektiğini hatırlattı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerinin, gözaltındaki kamplarda zorunlu çalışmaya ve kötü muameleye maruz kaldığına dikkati çeken Rayale, Kanada hükümetine, zorla çalıştırılan Uygur Türklerinin ürettiği malların ithalatını yasaklama çağrısında bulundu.

Rayale, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uygur topluluklarını hedef alan insan hakları ihlalleri yaygın ve sistematiktir. Uygur Müslümanlarının zorla asimilasyonu, insan hakları gruplarının şu anda etnik temizlik ve soykırım olarak gördükleri miktara ulaşmaktadır. Uluslararası Af Örgütü'ne göre bu, Uygurların yaklaşık 1200 kampta gözaltında tutulmasını, fiziksel şiddet, cinsel istismar ve işkence tehdidi altında zorla çalıştırma vakalarını içeriyor. ABD Dışişleri Bakanlığına göre, zorunlu çalışma koşulları arasında işçilerin hareketi üzerindeki kısıtlamalar, borç esareti, sürekli dijital gözetim, zorla tecrit, zorla kısırlaştırma, kötü çalışma koşulları ve ücretlerin kesilmesi yer alıyor."

NCCM Dış İlişkiler Direktörü Dr. Siham Rayale, "Kanada hükümetini doğru olanı yapmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rayale, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kanada, milyonlarca Uygurun zorla gözaltına alınmasına, işkenceye ve istismara maruz kalmasına seyirci kalamaz. Zorla çalıştırma ürünleri birçok Kanada mağazasında yaygın olarak bulunmaktadır. Kanada, Uygurların zorla çalıştırılmasından kaynaklanan bu mal ve ürünlerin ithalatını yasaklama ve ambargo koyma yetkisine sahiptir. Soykırıma ve etnik temizliğe seyirci kalamayız."

AA

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