"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kanada’daki skandal devam ediyor: 182 kayıt dışı çocuk mezarı daha bulundu!

30 Haziran 2021, Çarşamba 23:30
Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, British Columbia (B.C.) eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.

Eski bir yatılı okul olan St. Eugene Misyon Okuluna yakın alanda radarlarla keşfedilen mezarların yaklaşık 1 metre derinliğinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede 1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ve daha sonra golf sahası kenarındaki okul binasının dinlenme yeri ve kumarhaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini kaydederek, "Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın. Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor." açıklamasında bulundu.

Kamloops ve Sakatchewan'daki çocuklara ait cesetler

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

24 Haziran’da da Sakatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının bulunduğu mezarlar bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Müslümanlar aşağılanıyor

    10 maddede yeni dönem

    Kiralamak mı, satın almak mı?

    Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

    Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin

    Mülteciler de borç çıkmazında

    Kanada’daki skandal devam ediyor: 182 kayıt dışı çocuk mezarı daha bulundu!

    Son 24 saatte 5496 vaka gözlemlendi

    Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara sessizliğe tepki

    Miami'de çöken binada ölü sayısı artıyor

    Lise tercihleri 5-16 Temmuz'da: Tercih süreci nasıl işleyecek?

    3. doz aşı için randevular başlıyor

    Fransız milletvekili Chapelier: Ülkede sadece başörtülü kadınlar hedef alınıyor

    Sistemik ırkçılık ulusal güvenliğe tehdit

    LGS birincilerinden Muhammed Fatih: Bol bol kitap okudum

    ABD’de Müslüman gençlere burslu eğitim

    Kimse benden ihale isteyemiyor

    Burslarımız geri verilsin

    Kanada'da aşırı sıcaklar nedeniyle can kayıpları artıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM travmayı aştıkça...
    Ahmet BATTAL

    Hukuka geri dönüş süreci
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan genelge
    Cevher İLHAN

    Ve “şantaj dosyaları”yla tâviz
    Genel

    Müslümanlar aşağılanıyor
    Osman ZENGİN

    On yedi sene evvel, on yedi yaşında şehid olan genç…
    Genel

    Milletin vicdanıyla oynamayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden “dindar siyasalcılar” iktidar olmamalı?
    Süleyman KÖSMENE

    Su-i zan kalbimizi yorar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.