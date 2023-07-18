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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kanada'daki yangınlar ABD'de 70 milyon kişiyi etkileyecek

18 Temmuz 2023, Salı 01:56
Kanada’da devam eden orman yangınlarından çıkan dumanın, rüzgarın etkisiyle bu hafta yine ABD’ye ulaşarak 12 eyalette yaklaşık 70 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

New York Valisi Kathy Hochul, yazılı açıklamasında eyalette hava kalitesi uyarısında bulundu.

Eyaletin Kanada’ya yakın kuzey kesimlerinde hava kalitesinin "sağlıksız" seviyeye inmeye başladığını aktaran Hochul, bu nedenle yüz binlerce N95 tipi maskeyi halkın ve kamu görevlilerinin kullanımı için hazır beklettiklerini belirtti.

Hochul, New York şehrinde hava kalitesinin tehlikeli seviyeye inmesi durumunda telefon mesajları ile halkı uyaracaklarını kaydederek hastanelere de solunum yollarına bağlı rahatsızlıklarda artış için hazır olmaları talimatının verildiğini vurguladı.

"New Yorklular, Kanada'daki orman yangınlarından çıkan dumanın bu hafta eyaletimizin hava kalitesini etkilemesine bir kez daha hazır olmalı." uyarısında bulunan Hochul, New Yorklulara kendilerini ve sevdiklerini korumak için gerekli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

70 milyon kişinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor

Hava durumu uzmanları, Montana eyaletinden Vermont’a kadar ülkenin çoğunlukla kuzeyindeki yaklaşık 12 eyaletin, Kanada’dan gelecek dumandan etkileneceğini belirtiyor.

Özellikle Chicago, Detroit, New York, St. Louis ve Cleveland gibi büyük şehirleri etkisi altına alması beklenen duman nedeniyle yaklaşık 70 milyon kişinin yaşadığı bu bölgede hava kalitesinin ve görüş mesafesinin azalacağı tahmin ediliyor.

ABD Hava Tahmin Merkezi, dumanın doğu yakasında hafta ortasına kadar kalmasının beklendiğini, öte yandan haziran başında ABD’yi ilk kez etkisi altına aldığı dönemdeki kadar “tehlikeli” olmayacağını bildirdi.

Kanada Kurumlar Arası Orman Yangınları Merkezinin internet sitesine göre, ülke genelinde yaklaşık 580'i “kontrol dışı” olmak üzere 880’den fazla yangın aktif olarak devam ediyor.

Orman yangınlarının atmosfere önemli derecede kirletici saldığı ve çıkan dumanın astım ve bronşit gibi sağlık sorunlarına neden olan PM2.5 adı verilen ince parçacıklı madde içerdiği ifade ediliyor.

AA

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