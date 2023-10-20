"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Kanada, Hindistan’daki 41 diplomatını geri çekti

20 Ekim 2023, Cuma 10:00
Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan’ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıkladı.

Joly, düzenlediği basın toplatısında, Hindistan’daki 41 diplomatın aileleriyle birlikte geri çekildiğini belirterek, diplomatik dokunulmazlığın kaldırılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu nedenle Kanada'nın karşı hamle yapmayacağını söyledi.

Joly, Kanada’nın Hindistan’da kalan 21 diğer diplomatı için ise istisnalar yapıldığını kaydetti.

Hindistan 6 Ekim’de, Kanada'nın ülkedeki diplomatik personelini azaltması konusunda ısrarcı olduğunu bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, haftalık basın toplantısında, iki ülkenin diplomatik temsil eşitliği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ifade ederek, Kanadalı diplomat sayısının azaltılacağını söylemiş ancak bunun için belirli bir zaman vermemişti.

Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

Hindistan'ın yayımladığı 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanadalı bir diplomat, 3 Ekim'de, Hindistan'ın ülkedeki 62 Kanadalı diplomattan 41'ini geri çekmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir'

    İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

    Gece boyunca Gazze'ye 100 saldırı düzenledi

    Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız

    Biden'dan İsrail ve Ukrayna'yı destek için "acil bütçe" talebi

    Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1

    Hesabı sorulsun

    GAZZE'DE ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ

    Gazze enkaz şehir

    Şehit Alican Güneş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    “Boşaltın” dedi, ertesi gün vurdu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    "İnsanlar yakıldı'' - "Tüm katliamları aşan bir eylem" - "Çocuklar bahçede oynuyordu"

    İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ni de vurdu

    Sorumlusu kim olursa olsun bu saldırı tolere edilemez

    Times Of Israel: İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı

    İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail vahşeti ve Türkiye’nin tavrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlumu da zelil etme!
    İbrahim ERSOYLU

    Yahudilerin başarı sırları
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın İsrail’e garip tavrı
    Aytekin COŞKUN

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın buna ne ihtiyacı var?
    Fatma Nur KURT

    Münker ve Nekir’le sohbet zamanı
    Şükrü BULUT

    Demokratik Batı’yı Asyalılar mı idare edecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.