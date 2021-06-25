Kanada hükümetinden Müslümanlara destek

Merkezi Kanada’nın başşehri Ottawa’da bulunan Uluslararası Sivil Özgürlükler İzleme Grubu (ICLMG), Kanada hükümetine çağrıda bulunarak, Gelir İdaresi tarafından Müslümanlara ait hayır kurumlarına yönelik ön yargılı denetimlerin durdurulmasını istedi.

Grup tarafından Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya hitaben hazırlanan ve şu ana kadar 130 sivil toplum kuruluşunun da imza koyduğu açık mektupta, Müslümanlara ait hayır kurumlarını, sırf dini aidiyetlerinden dolayı terörün finansmanı şüphesiyle hedef almanın İslamofobik ve ön yargılı olduğuna dikkat çekildi. Toronto - aa

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