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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kanada'nın 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var

10 Nisan 2023, Pazartesi 22:20
Kanada'da yapılan bir araştırma, ülkenin tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyaç olduğunu ortaya koydu.

Kanada Royal Bank, Boston Kanada'nın Geleceği için Danışmanlık Grup Merkezi ve Guelph Üniversitesi Gıda Enstitüsü tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda, Kanadalı çiftlik operatörlerinin yüzde 40'ından fazlasının gelecek 10 yılda emekli olacağı belirtildi.

Raporda, ülkedeki 24 bin genel çiftlik, fidanlık ve sera operatörünün bu kapsama girdiğine ve açığın kapatılmaması halinde Kanada'nın "bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağına" işaret edildi.

Mevcut çiftçilerin yüzde 66'sının, emekli olmaları durumunda işlerini nasıl veya kime devredeceklerine dair bir planlarının olmadığı belirtilen raporda, "Bu alandaki eksikliğini gidermek için Kanada'nın 2033 yılına kadar mevcut çiftlikleri ve seraları devralacak veya kendi çiftliklerini kuracak 30 bin kalıcı göçmeni kabul etmesi gerekecek." ifadesi yer aldı.

Ülkede 2001'de 346 bin olan çiftlik operatörü sayısının, aradan geçen 20 yılda 262 bine indiği, buna paralel olarak tarım arazilerinin de küçüldüğü kaydedilen raporda, birçok ülkenin benzer zorlukların üstesinden gelmek için hızla ulusal stratejiler uyguladığı vurgulanarak "Kanada'nın da bu konuda hızlı hareket etmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Kıtlık uyarısı da yapılan raporda, kıtlığın kritik bir anda geleceğine dikkat çekilerek "Kanada'nın tarım sektörü, artan dünya nüfusu için önemli ölçüde daha fazla gıda üretmesi gerekecek." değerlendirmesindi bulunuldu.

AA

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