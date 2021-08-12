Kanada, silah satışlarını durdurmuyor

Uluslararası Af Örgütü ile merkezi Kanada’nın Waterloo şehrinde bulunan ve bir silâhsızlanma grubu olan Project Ploughshares’in ortak hazırladıkları bir raporda, Justin Trudeau’nun başbakanlığındaki Kanada Hükümetinin, Suudi Arabistan’a silâh satışını durdurmayı reddederek uluslar arası hukuku hiçe saydığı belirtildi.

İki uluslar arası kuruluşun, “Güvenilir Delil Yok: Kanada’nın Suudi Arabistan’a Silâh İhracatının Kusurlu Analizi” başlıklı 49 sayfalık raporda Kanada’nın, Silah Ticareti Antlaşması’nın temel hükümlerini görmezden geldiği için “temelde kusurlu” olduğuna işaret edildi. Suudi Arabistan’ın, ABD dışında Kanada askerî mallarının en büyük müşterisi olmaya devam ettiği vurgulanan raporda, dönemin Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne’in, 2020 yılında Suudi Arabistan’a yeni silah ihracatı başvurularını gözden geçirme konusundaki moratoryumu kaldırdığı hatırlatıldı. AA

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