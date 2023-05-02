"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Kanada Ukrayna'ya desteğini yineledi

02 Mayıs 2023, Salı 13:00
Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna halkına desteklerini yinelediği bildirildi.

Kanada Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefonda görüşen iki lider, Ukrayna’daki mevcut durumu ve Kanada’nın gelecekte ülkeyi nasıl destekleyeceği konusunu ele aldı.

Trudeau, ülkesinin, Rusya’nın sivil hedeflere yönelik saldırıları ve Ukraynalı çocukların Rusya'ya zorla tehcir edilmesi de dahil Moskova’nın acımasız ve haksız saldırganlığı karşısında kararlılıkla mücadele eden Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarının altını çizdi.

Başbakan Trudeau, Kanada’nın gerektiği sürece askeri, insani, finansal ve diğer konularda yardımlarla Ukrayna'nın yanında yer alma taahhüdünü tekrarladı.

Ukrayna'nın adil barışa yönelik diplomatik çabalarını desteklediğini ifade eden Trudeau, Japonya'nın Hiroşima kentinde gerçekleştirilecek G-7 Zirvesi'ne video konferansla katılacak Zelenskiy’nin açıklamalarını da heyecanla beklediğini dile getirdi.

Trudeau ve Zelenskiy, yakın teması sürdürme kararlılıklarını da vurguladı.

AA

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi 12 gündür aranıyor!

    Son 6 haftada zirve karıştı

    Ukrayna: Taarruz için 8 tugay oluşturduk

    Fransa'daki 1 Mayıs'ta tansiyon yüksekti: En az 200 sivil ve gösterici ile 406 polis yaralandı

    Deprem bölgesindeki doktorların devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı

    ABD: Ukrayna'da aralık ayından bu yana 20 bin Rus askeri öldü

    Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen oyunu kullandı

    Bu adaletsiz düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz

    Demokrasi baharı için el ele

    'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

    Bursa'da tur otobüsü devrildi: Sürücü ile 2 öğrenci vefat etti, 44 yaralı var!

    Abluka altındaki Gazze'de 250 bin işsiz var

    Ukrayna: Bahmut'ta karşı taarruza geçtik

    Belçika'da işe bisikletle gidenler km başına 0,27 avro para alacak

    Suriye'de şehit olan polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

    İlk turda iş tamam

    Pakistan'daki su baskınlarında 5 kişi öldü

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    14 Mayıs bir “Samba” girişimidir!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Çok dikkat ediniz!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları
    Cevher İLHAN

    İftiralı seçim manipülasyonları
    Ali FERŞADOĞLU

    Mugalata bitti; hakikat meydana çıktı!
    Risale-i Nur'dan

    Demokratlar inşaallah istibdadı kaldıracaklar
    Faruk ÇAKIR

    Diktatörlük İslama zarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayal ile hakikatin farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.