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21 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kara harekatını engellemek için uluslararası baskı yapılıyor

21 Ekim 2023, Cumartesi 20:27
İsrail basını, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne kara harekatını ertelemesi için İsrail’e uluslararası baskı yapıldığını yazdı.

İsraİl basınından ‘kara operasyonu’ çıkışı geldi. İsrail basını haberlerde uluslararası baskı görüldüğü yazılıyor. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne kara harekatını ertelemesi için İsrail’e uluslararası baskı yapıldığı bildirildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunda konuya dair bir haber yayımlandı. Habere göre Filistinli grupların elindeki esirlerin serbest bırakılması amacıyla yürütülen müzakereler sonlanana kadar Gazze’ye yönelik kara harekatını ertelemesi yönünde İsrail’e uluslararası baskı yapılıyor. Baskıyı yapan taraflara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi. 

İsrailli yetkililer, hemen her gün Tel Aviv’in Gazze Şeridi’ne kara harekatı yapmayı planladığı yönünde açıklamalar yapıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, Gazze sınırı yakınlarında bulunan askerlerle bir araya gelerek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik kara operasyonunun “yakın” olduğu mesajını vermişti. 

 

Haber Merkezi

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