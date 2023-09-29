Karabağ’da nüfusun yarısından fazlası ülkeyi terk etti

Dağlık Karabağ’da uluslararası toplum tarafından tanınmayan Stepanakert (Hankendi) merkezli Artsakh Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Samvel Şehrimanyan imzaladığı kararnameyle tüm devlet kurumlarını feshetti.

Kararname, 1 Ocak 2024’ten itibaren yürürlüğe girecek. Şehrimanyan’ın fesih kararı, Azerbaycan Sınır Güvenlik Teşkilatı’na bağlı askerlerin bir dönem Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin üst düzey isimlerinden biri olan Ruben Vardanyan’ı gözaltına alması ve “Azerbaycan sınırını yasadışı yollardan geçmek ve terörizmi finanse etmekle” suçlayarak tutuklamasının ardından geldi. Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, 120 bin nüfuslu Karabağ’daki sivillerin yarısından fazlası bölgeyi terk etmiş oldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bölgedeki durumu, “Gelecek günlerde Dağlık Karabağ’da hiç Ermeni kalmayacak” diye özetledi. Haber Merkezi

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