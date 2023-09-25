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25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Karabağ’dan Ermenistan’a geçişler sürüyor

25 Eylül 2023, Pazartesi 19:24
Dağlık Karabağ’daki Ermeniler, Azerbaycan’ın bu bölgeye gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrası Ermenistan’a geçiyor.

Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a geçenlerin sayısı 3 bine yaklaştı. Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ’dan Ermenistan’a ulaşan kişi sayısının 2 bin 900’ü aştığını duyurdu. Dağlık Karabağ ile Ermenistan’ı bağlayan Laçin Koridoru’nu kullanarak sınırı geçtikten sonra Goris kasabasında Reuters muhabirine konuşan Grigoryan isimli bir Ermeni, “Alabildiğimizi aldık ve ayrıldık. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Gidecek bir yerimiz yok” dedi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Dağlık Karabağ’dan ayrılması beklenen Ermenileri kabul etmeye hazır olduklarını yineledi.

 

Haber Merkezi

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