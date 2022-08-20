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20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Karadağ'da hükümet düştü

20 Ağustos 2022, Cumartesi 15:43
Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi ile "temel anlaşma" imzalayarak eleştirilerin hedefi haline gelen Dritan Abazovic'in Başbakanlığını yaptığı hükümet, mecliste güvenoyu alamayarak düştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesi'ne "resmi statü" kazandırmak adına 3 Ağustos'ta imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara sebep olan ülkenin 43'üncü hükümeti, Karadağ Meclisi'nin dün öğle saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar devam eden oturumunda güvenoyu alamadı.

81 milletvekilli mecliste, oturuma katılan 51 milletvekilinden 50'si "güvensizlik oyu" kullanırken 1 milletvekili hükümete güvenoyu verdi.

Meclisten 45 evet oyu alarak 28 Nisan'da göreve başlayan Birleşik Reform Eylemi (URA) Halk Hareketi lideri Abazovic liderliğinde hükümete, "güvensizlik oyları" Karadağ Sosyalistleri Demokratik Partisi (DPS), Karadağ Sosyal Demokrat Partisi, Liberal Parti, Boşnak Partisi, Arnavut Demokratik Birliği, Hakiki Karadağ ve Demokrat Birliği saflarından geldi.

Hükümet aleyhinde oy kullanan milletvekilleri, Sırp Ortodoks Kilisesi'yle imzalanan anlaşmanın yanı sıra, Abazovic hükümetinin Avrupa Birliği gündemini terk ettiği ve yolsuzluk iddiaları yüzünden güvenoyu alamadığını kaydetti.

Hükümete güvensizlik oyu hazırlıkları

Hükümetin Sırp Kilisesi ile temel anlaşma imzalaması, ülkede protestolar düzenlenmesine sebep olmuş, DPS tarafından yapılan açıklamada, mecliste hükümet aleyhinde güvensizlik oylaması için girişimlerin başlatılacağı belirtilmişti.

Karadağ Meclis Başkanı Danijela Djurovic, 19 Ağustos'ta meclisi olağanüstü oturuma çağırarak, Başbakan Abazovic için güven oylaması yapılacağını duyurmuştu.

Karadağ Ortodoks Kilisesi Patriği Mihailo, hükümetin Sırp Ortodoks Kilisesi'yle imzaladığı temel anlaşmanın ardından artık Karadağ diye bir ülkenin varlığından bahsedilemeyeceğini söylemişti.

Yerel bir haber portalına konuşan Mihailo, "An itibarıyla Karadağ artık bir Sırp bölgesi, Karadağlılar da Sırp olmuştur. Yani artık öyle bir ülke yok. Bu, Bosna Hersek’teki Sırp Cumhuriyeti'nden daha da kötü. Bunun yürürlüğe konulmasının, Balkanlar'da sakinleşmesi çok zor bir durum oluşturacağından emin olabilirsiniz. Bu öncelikle Cetine'den, buradan, benden başlar." ifadelerini kullanmıştı.

Karadağ'da Krivokapic'in başbakanlığındaki hükümet de 4 Şubat'ta düşmüştü

Karadağ Meclisi'nde 4 Şubat'ta yapılan güvensizlik oylaması sonucu Zdravko Krivokapic'in başbakanlığındaki hükümet düşmüştü.

Hem muhalif hem de iktidar ortağı bazı parlamenterlerin talebi üzerine gerçekleştirilen oylamada 54 milletvekili oy kullanırken, bunların 43'ü hükümetin düşmesi için oy kullanmıştı.

Karadağ'da Sırp Ortodoks Kilisesi'nin yanı sıra Karadağ Ortodoks Kilisesi de faaliyet gösteriyor ve iki kilise arasında çeşitli konularda ihtilaflar yaşanıyor.

AA

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