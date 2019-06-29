'Karadeniz'de güvenliğinin sağlanabilmesi için işbirliği ve ortaklık kaçınılmaz'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal "Kıyı ülkeleri arasında ortak güveni inşa etmek ve bölgedeki dayanışmayı artırmak için sabır ve zamana ihtiyaç duyduğumuz yadsınamaz bir gerçektir." dedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Karadeniz'deki güven ve istikrarın devam etmesinin Türkiye'nin önceliği olduğunu belirterek, "Ortak anlayışla ve karşılıklı diyalogla tüm sorunların aşılacağına inancımız tamdır. Kıyı ülkeleri arasında ortak güveni inşa etmek ve bölgedeki dayanışmayı artırmak için sabır ve zamana ihtiyaç duyduğumuz yadsınamaz bir gerçektir." dedi.

"Karadeniz Deniz Güvenliği ve İş Birliği" temasıyla Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (ÇUDGMM) ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Karadeniz Deniz Güvenliği Sempozyumu 2019" Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığında başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Oramiral Özbal, Karadeniz'in artan deniz taşımacılığı ve inşa edilen doğal gaz boru hatları göz önünde bulundurulduğunda dünya gündeminde önemli bir yere sahip olmaya devam edeceğini söyledi.

Oramiral Özbal, "Karadeniz’de deniz güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla işbirliği yapılması ve ortaklık kaçınılmaz. Karadeniz ülkeleri ekonomi, güvenlik, çevre ve insanı yardım gibi birçok alanda işbirliği için gerekli anlaşmaları imzalamış durumda. Bu, kıyı ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için uygun altyapının mevcut olduğunu göstermektedir." dedi.

Karadeniz'deki güven ve istikrarın devam etmesinin Türkiye'nin önceliği olduğunu ve bu noktada Montrö Anlaşmasının hayati önemi olduğunu vurgulayan Oramiral Özbal, "Ortak anlayışla ve karşılıklı diyalogla tüm sorunların aşılacağına inancımız tamdır. Kıyı ülkeleri arasında ortak güveni inşa etmek ve bölgedeki dayanışmayı artırmak için sabır ve zamana ihtiyaç duyduğumuz yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle, işbirliğini yeniden tesis edilmesi için tüm kıyıdaşlar arasındaki diyaloğun sürdürülmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

2012 yılında kurulan ve deniz güvenliği alanında uluslararası stratejik çalışmaların merkezi haline gelen Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı'na (MARSECCOE) sempozyumun organize edilmesi dolayısı ile teşekkürlerini ileten Oramiral Özbal, sempozyumun önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade etti.