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12 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Karar nihai ve bağlayıcı olacak

12 Ocak 2024, Cuma 21:25
BM Raportörleri, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (ICJ) İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasında çıkacak kararın nihai ve bağlayıcı olacağını söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin internet sitesinden yayımlanan ve 30’dan fazla raportörün imzası olan açıklamada, Güney Afrika’nın, İsrail’in Gazze’deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ’de açtığı davanın görülmeye başlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. BM Raportörleri, tarafları mahkemenin alacağı her türlü ihtiyati tedbir kararına saygı duymaya ve bu kararları uygulamaya çağırdı. ICJ’nin vereceği kararın “nihai ve bağlayıcı” olduğunu ve temyize götürülemeyeceğini hatırlatan BM Raportörleri, tarafların bu karara uymasının “Filistinlilerin haklarını koruma ve uluslararası hukukun üstünlüğü” için “zorunlu” olduğuna dikkati çekti.

Cezalandırma zorunluluğu var

Filistinlilerin haklarının “fütursuzca ihlal edildiği” dönemde ICJ’de bu davayı açtığı için Güney Afrika’yı takdir eden Raportörler, devletleri davanın görülmesinde mahkeme ile işbirliği yapmaya ve Divan’ın “bağımsız hukuk mahkemesi” rolüne saygı duymaya çağırdı. Raportörler, birçok ülkenin, Güney Afrika’nın bu davayı ICJ’ye taşımasını desteklediklerini bildiren açıklamalarından ve dünya çapında davaya destek veren kişi ve kuruluşların “ilkeli duruşlarından” memnuniyet duyduklarını kaydetti. Açıklamada, sadece Soykırım Sözleşmesi’ni onaylayan devletlerin değil, herkesin “soykırımı önleme, durdurma ve cezalandırma” zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Ankara/New York

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İsrail’e destek verenler de sorumlu tutulur

Fransa’da eski cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi Jean-Luc Melenchon, Gazze’de telafisi olmayan bir katliam yaşandığını ifade etti. Melenchon, Güney Afrika’nın, İsrail’in Gazze’deki eylemleriyle Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşmasını Lahey’de yerinde izledi. Divan’ın Gazze’de soykırım riski olduğu sonucuna vardığı takdirde, bunun İsrail hükümetine yardım edenler için önemli siyasi ve hukuki sonuçları olacağını vurgulayan Melenchon, Güney Afrika’ya ICJ’de açtığı bu davadan ötürü teşekkür etti. Şarkul Avsat’ın haberine göre Jean-Luc Melenchon, duruşmada doğrulanmış ve belgelenmiş olaylar üzerinden savunma yapıldığını ifade ederek, eksikleri de olsa uluslararası hukukun, adaletin tecelli etmesindeki öneminin altını çizdi.

Haber Merkezi

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Filistin ve insanlık için büyük zafer

Güney Afrika, İsrail aleyhine açılan soykırım davasında Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) verdiği karar ne olursa olsun insanlık ve Filistinliler için büyük bir zafer kazanıldığını bildirdi. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, “Sonuç ne olursa olun, Güney Afrika, Filistinliler ve insanlık için büyük bir zafer kazandı. Onlara dünyanın en yüksek mahkemesi önünde bir ses verdik. ICJ hakimlerine ve dünya çapında izleyenlere sunulan delil görmezden gelinemez” ifadesini kullandı. Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’e karşı açtıkları soykırım davasına ilişkin, “Hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim” dedi. BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail’e açtıkları davayla hedeflerinin soykırımı durdurmak olduğunu söyleyen Ramaphosa, “Hukukçularımız Lahey’de davamızı savunurken, bu toprakların evladı Ronald Lamola’yı mahkemede davamızı sunarken gördüğümde, hiçbir zaman kendimi bugünkü kadar gururlu hissetmemiştim” diye konuştu.

Haber Merkezi

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