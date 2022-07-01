Kararları bağımsız yargı verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İsveç’ten 73 teröristin iadesini’ istedik sözlerinin ardından İsveç Adalet Bakanı Johansson, iade kararlarının bağımsız yargı tarafından verildiğini söyledi.

TBMM’de bloke edilebileceği ikazı

İsveç vatandaşlarının iade edilemeyeceğini de hatırlatan Johansson, “İsveç vatandaşı olmayan kişiler diğer ülkelerin talebi üzerine, ancak İsveç yasaları ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu olması koşuluyla iade edilebilir” ifadesini kullandı.

artıgerçek’in haberine göre, Salı akşamı Türkiye ile imzalanan ve Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği üzerindeki vetosunu kaldıran anlaşma, Stockholm’e göre suçluların iadesi konusunda “Avrupa Sözleşmesine saygı gösterilmesini açıkça belirtiyor”. NATO Zirvesi’nin kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘İsveç 73 teröristin Türkiye’ye iadesi için söz verdi. Bunları iade edecekler, yazılı kayda da alındı’ demişti.