‘Karşılıksız bırakmayacağız’

Filistin İslâmî Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, İslâmî Cihad Hareketi’ne yönelik tutumu, Filistin direnişi, Mısır’ın Filistin dâvâsındaki rolü gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şihab, “İsrail’den İslâmî Cihad yöneticileri veya üyelerine yapılacak herhangi bir saldırı ya da suikast eylemine misliyle karşılık vereceğiz” dedi. İsrail’in İslâmî Cihad içinden birine ulaşmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Şihab, İslâmî Cihad ve Kudüs Seriyyeleri’nin tedbir ve dikkat esasına göre hareket ettiğini ifade etti. Rusya’nın Filistin dâvâsı hakkındaki rolüne ilişkin Şihab, “Filistin dâvâsı, bütün dünya ülkelerini ve halklarını ilgilendiriyor” dedi. AA

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