"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Kaş'ta tekrar başlayan yangın seralara sıçradı

22 Eylül 2022, Perşembe 21:00
Antalya'nın Kaş ilçesinde kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı.

Ova Mahallesi Çaykenarı mevkisindeki kumul ağaçlandırma sahasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyenin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu değişik türlerde ağaçların bulunduğu yaklaşık 2 hektar alanda etkili olan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Yanan alanda yürütülen soğutma çalışması sırasında bölgede yeniden alevlenme yaşandı. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak ve bir helikopter takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, yakındaki seraların bulunduğu bölgeye ulaştı. Mahalle sakinleri, araçlarını alandan çıkarmak için seferber oldu. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin bazı seralara zarar verdiği belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara devam ediyor.

Kaş Kaymakamı Murat Öztürk ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgede söndürme çalışmalarını takip ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu para nerede?

    İsrail, Yahudilerin Rusya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor

    Milli Takım B Ligi'ne yükseldi
    📷

    Işık önce kalbe sonra kalbe düştü

    Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu

    Gençler ‘sosyal fobi’ kıskacında

    5 aile daha evlat nöbetine katıldı

    'Boş salona' konuşan Macron tartışmaların odağında

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Bu masa kazanır

    Edirne’de dükkân fiyatları uçtu

    'Ölü doğmuş bir proje'

    6’lı masanın gücü demokrasi ve adalete bağlılığı

    Suriye Perinçek’i istemedi

    Dolar vurguncuları borsada

    “Faize karşıyız” deyip dışarı faiz akıtıyorlar

    Ben-Gvir yine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Kaş'ta tekrar başlayan yangın seralara sıçradı

    NATO'dan Çin'e Rusya çağrısı

    DSÖ: Bulaşıcı olmayan hastalıklar, bulaşıcı olanlardan daha ölümcül

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunca israf neyin nesi?
    Genel

    Bu para nerede?
    Ahmet BATTAL

    İletişim Dairesinden şeyli medya
    Genel

    Milli Takım B Ligi'ne yükseldi
    Genel

    İsrail, Yahudilerin Rusya'dan olası göç dalgasına hazırlanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünyadışı seyahat için ne lâzım?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.