İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze’de 3 gün önce doğan ikiz bebekler ve annelerinin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

İkiz bebekler ve annelerinin öldürüldüğü saldırıyla ilişkin bir paylaşımı alıntılayan Cassif, “İsrail hükümeti Gazze’de kasıtlı soykırım işliyor” ifadesini kullandı. İsrail ordusunun bu sabah Gazze’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah’ta düzenlediği saldırıda anne Cumane Arife ile 3 gün önce doğan ikiz bebekleri ölmüştü. AA

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