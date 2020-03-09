Katar'da da eğitime ara verildi

Katar'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.

Kovid-19 hangi ülkede kaç kişiye bulaştı? İtalya'daki cezaevlerinde ''Kovid-19'' isyanı: 6 mahkum öldü Suudi Arabistan'da eğitime ara verildi Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Devleti Hükümet İletişim Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) özel ve devlete ait eğitim kurumlarının tamamında eğitimin askıya alınacağını duyurdu. Eğitime ikinci bir duyuruya kadar ara verildiği ve bu adımın öğrencilerin güvenliği ve koronavirüs tedbirleri kapsamında atıldığı kaydedildi. Koronavirüs vakası 18'e yükseldi Öte yandan Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin daha salgına yakalandığını açıkladı. Bakanlık, virüs tespit edilenlerin sayısının son vakalarla birlikte 18'e yükseldiğini kaydetti. Katar 14 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini yasakladı Öte yandan, Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 14 ülkeden gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi. Söz konusu ülkelerin Bangladeş, Çin, Mısır, Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Srilanka, Suriye ve Tayland olduğu kaydedildi. Katar vatandaşlarına da zorunluluk olmadıkça bu ülkelere gidilmemesi çağrısı yapıldı. AA

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