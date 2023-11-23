"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Katar: İnsani aranın başlama vakti gelecek saatlerde açıklanacak

23 Kasım 2023, Perşembe 09:30
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamada bulunan Ensari, ülkesi ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen, Hamas ve İsrail'in uzlaşıya vardığı çatışmalara insani ara verilmesi anlaşmasının ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin olumlu yönde devam ettiğini ifade etti.

 

Varılan uzlaşının uygulanmaya başlama saatinin gelecek saatlerde duyurulacağını aktaran Ensari, insani aranın bir an önce başlaması ve tarafların uzlaşmaya uymasını sağlamak için Mısır ve ABD'nin çabalarıyla çalışmaların yapıldığını kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

AA

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eyüpsultan'daki 2 bina toprak kayması sebebiyle boşaltıldı

    "Özel ve kurasız hac adı altındaki turlara kesinlikle itibar edilmesin"

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin kayıp 10 personelini arama çalışmaları 5. gününde

    Gazze 48 gündür saldırı altında

    3 bin hukukçu İsrail'in UCM'de yargılanması için imza attı

    Katar: İnsani aranın başlama vakti gelecek saatlerde açıklanacak

    Ateşkes oyunu

    BM: Gazze'de 46 günde 5300 çocuk, saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadın öldürüldü

    İktidarın hedefi daha otoriter bir sistem

    Almanya İsrail’e desteğini gözden geçirsin

    Yoksulluk sınırı 50 bin TL'yi aştı

    Biden’a destek düşüyor

    Çin Uygur camilerini kapatıp, yıkıyor

    1,7 milyon Filistinli yerinden edildi

    Gazze’de insanî sorunlar felâket niteliğinde

    İnsani ara yarın 10.00'da başlayacak

    Konya'daki kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

    AB: Filistin’e yardıma devam

    Karadeniz Ereğli "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam anayasasına hayır
    Ahmet BATTAL

    Falcıları mı çağırsak?
    Mikail YAPRAK

    Gazze’nin bu hali ve dünyanın vebali
    Orhan Ali YILMAZ

    “Savaş” yoluyla “cihad” dönemi bitmiştir…
    Risale-i Nur'dan

    Çelik ve semavî kale, Kur’ân’dır; içine gir, kurtul
    Genel

    Ateşkes oyunu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bir fedakârlığın sinir uçları
    Cevher İLHAN

    “Tek kullanımlık sistem” itirafı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.