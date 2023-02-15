"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Katar: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

15 Şubat 2023, Çarşamba 14:15
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, deprem felaketi nedeniyle ülkesinin tüm imkanlarını Türkiye için seferber ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Türkiye’deki deprem nedeniyle yaptıkları yardımlar ve daha sonra verebilecekleri desteğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yardımlar konusundaki önceliklerin Türkiye tarafından belirlendiğini, bunların da arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremzedelere acil yardım sağlamak olduğunu aktaran Ensari, "Katar, deprem felaketine karşı destek olmak için tüm imkanlarını Türkiye’deki kardeşlerimizin tasarrufu için seferber etti. İhtiyaç olduğu sürece Katar, bu krizin çeşitli aşamalarında rol oynamaya devam edecektir. Dünya şu anda tüm insanlık için gerçek bir sınav olan Türkiye ve Suriye'de yaşanan büyük insani felaketle karşı karşıyadır." dedi.

Uluslararası destekler

Uluslararası toplumun hızlı ve yoğun bir şekilde harekete geçmesinden övgüyle söz eden Ensari,"Bu geniş küresel dayanışma, dünya ülkelerinin bu büyüklükteki bir felaketle başa çıkmak için siyasi karmaşıklıkları ve ekonomik zorlukları bir kenara bırakabileceğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ensari, ülkesinin depremzedelere yardım etmek ve başlarına gelen felaketin etkisini hafifletmek amacı taşıyan tüm uluslararası çabaları desteklediklerini vurguladı.

Tüm ülkeleri ve kurumları, depremzedelerin acılarını hafifletmek için mümkün olduğunca fazla yardım sağlamaya ve bu desteklerin hızlandırılmasına çağıran Ensari, "Daha fazla yardım gelmeden geçen her dakika, telafisi olmayan bir kayıp anlamına gelebilir." uyarısında bulundu.

Katar depremin ilk saatlerinde harekete geçti

"Acı felaketin" ilk saatlerinden itibaren ülkesinin tepkisinin hızlı olduğunu ifade eden Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temasa geçerek, bu kriz karşısında Türkiye ve halkıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdiğini hatırlattı.

Ensari, bu çerçevede Şeyh Temim'in, 120 kişilik arama kurtarma ekibi, 12 araç, ekipman, 3 sahra hastanesi ve ilk yardım sağlık ekibinin ulaşımı için Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulması talimatı verdiğini söyledi.

Doha'nın ayrıca insani yardım, yiyecek, kışlık giysiler, aile çadırları ve tıbbi yardım gönderdiğini, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşınan hava köprüsünün günde 2 ila 3 uçak gönderilmesi şeklinde devam ettiğini aktaran Ensari "Deniz yoluyla 10 bin mobil ev sevk edilmeye başlandı. Katar Kalkınma Fonu, arama kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak ve gerekli lojistik imkanları sağlamak için Beyaz Miğferler/Suriye Sivil Savunmasına da destek sağladı." dedi.

Emir'in Türkiye ziyareti

Ensari, Katar Emiri Şeyh Temim'in 12 Şubat'ta İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği ziyaretini ülkesinin depremlerde zarar görenlerle dayanışması kapsamında gerçekleştirdiğine de işaret etti.

Katar'da depremzedeler için 168 milyon riyal (yaklaşık 46 milyon dolar) toplanan ulusal yardım kampanyasının, halkın ve resmi kurumların destek sağlama çabaların bir ifadesi olduğunu söyleyen Ensari, şunları kaydetti:

"Kampanya, vatandaşların ve ülkede ikamet eden farklı milletlerden insanlar tarafından geniş bir etkileşime sahne oldu. Yaşanan trajedinin büyüklüğü, bu felaketin tüm bölge halklarını etkilemesine neden oldu. Bizi din kardeşliği ve ortak tarih açısından bir araya getiren şey, hiç şüphe yok ki hepimizin birlik ve beraberlik içinde olmasını gerektiriyor. "Bu felaketin (İslam) ümmetinin bedeninde açtığı yara büyük ve hepimiz bunun acısını hissediyoruz. Şüphesiz, bölgenin tüm hayırsever halkları ve liderleri bu yaranın sarılmasına katkıda bulunmak için acele edeceklerdir."

AA

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Türkiye'de yaşanan trajedi, Bosna Hersek'te de yaşanmış demektir''

    "Ermenistan, bu zor günümüzde insanımıza dostluk elini uzattı, dayanışma ve işbirliği sergiledi"

    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye bir yardım uçağı daha gönderildi: 'Desteğimiz ihtiyaç olduğu müddetçe sürecek'

    Beyaz Saray: Ohio'daki "kimyasal felaketi" yakından takip ediyoruz

    Pakistan'dan dayanışma ve destek ziyareti: ''Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi''

    Yıkılan binalardaki deliller toplanıyor

    42 yaşındaki Melike İmamoğlu büyük depremin 222. saatte kurtarıldı

    Vakıflar Genel Müdürlüğü "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı

    Katar: Tüm imkanlarımızı Türkiye için seferber ettik

    Suudi Arabistan: Türkiye ve Suriye'ye 3000 konteyner göndereceğiz - Yardım kampanyasında 94 milyon dolar toplandı

    Son bedene ulaşıncaya kadar devam

    Depremin 209. saatinde kurtarılarak büyük bir sevince vesile oldular

    Deprem Fonu ve Konseyi kurulsun

    Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

    Provokasyonlara geçit vermeyelim - Acımız da umudumuz da ortak

    Depremin 207. saatinde 12 yaşındaki Berat Yücel'le sevindik

    35418 kişi vefat etti, 105505 yaralı var, 13208 kişi tedavi altında - Deprem bölgesine verilecek destekler açıklandı

    İlk hasar tespit verileri açıklandı

    Pakistan: Türkiye’nin kayıplarını kendi kaybımız olarak görüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremden 10 gün sonra
    Ahmet BATTAL

    Trolleri enkazdan kim çıkaracak?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hâlâ ders almayan, daha nasıl uyanır?
    Ali FERŞADOĞLU

    Teknoloji ile deprem tetiklenebilir mi?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “imar affı” cinâyeti
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri O’nun elindedir
    Abdil YILDIRIM

    Neden yıkılıyoruz?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kâinat sarayında yankılanan İlahî emirler
    Faruk ÇAKIR

    Deprem dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.