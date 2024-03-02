Katil İsrail'e desteği kesin

İsrail askerlerinin, Gazze’de insanî yardım bekleyen 112 Filistinliyi katletmesi ve 760 kişiyi yaralamasına dünyadan sert tepkiler geldi.

Daha mazeret mi lâzım?

Gazze Hükümeti katliamı “kasıtlı ve planlı” olarak nitelendirirken, AP milletvekilleri de, “savaş suçu”, “uluslararası insanî hukukun ihlali” ve “soykırımın delili” diyerek tepki gösterdi. Sloven Matjaz Nemec, “Bu, katliama uluslararası toplum daha ne kadar mazeret üretecek?” dedi.

Soykırım cezasız kalmamalı

İspanyol Pineda, “Bu soykırım dünya için ahlâkî bir çöküştür. Bundan sorumlu olanların cezasız kalmasına izin veremeyiz” derken, İrlandalı Wallace, “İsrail rejiminin savaş suçları devam ediyor ve biz hâlâ AB, ABD ve İngiltere liderlerinin onları kınamasını bekliyoruz” diye konuştu.

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ABD yönetimi katliama yeşil ışık yaktı

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat dört kadın siyasetçi, Başkan Joe Biden ve hükümetinin İsrail politikalarını eleştirerek, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi için destek çağrısı yaptı.

İlhan Omar, Biden yönetimini, “Filistinlilerin katledilmesine yeşil ışık yakmakla” suçladı. Omar, Biden yönetimini, Kongreyi atlayarak, “gidecek hiçbir yeri olmayan sivil halkın üzerine yağan bombalara 735 milyon dolar daha gönderme kararı almasından” dolayı eleştirdi.

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Bu cinayetleri durdurun

Kemal Advan Hastanesi Acil Servis Başkanı Dr. Mustafa Naim, son saldırıda ölen ve yaralananların çoğunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan ve açlığını giderebilmek için un almaya gidenler olduğunu söyledi. Filistinli doktor, Arap ve İslâm dünyasına “İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri ve zulmü durdurmaları” çağrısında bulundu.

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İnsanlık için kara leke

El-Ezher Kurumu yardım bekleyenlere yapılan saldırının “insanlık için bir kara leke” olduğunun altını çizdi. El-Ezher’in açıklamasında, İsrail’in Gazze’ye yönelik canice saldırılarının durdurulması için tüm dünyaya “tarihte benzeri görülmemiş bir uykudan uyanması” çağrısında bulunuldu.

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UTANMAZ ADAM

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, katliamı yapan İsrail askerlerine desteğini açıkladı ve onları “kahramanlar” olarak nitelendirdi.

Ben-Gvir, “İsrail askerlerine zarar verdiğini ve Hamas’a oksijen sağladığını” savunduğu yardım transferinin durdurulması gerektiğini ileri sürdü.

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Katil İsrail'e desteği kesin

İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısı büyük tepki çekerken saldırılara sessiz kalan ülkeler sert bir dille eleştirildi.

İsrail ordusu, Gazze’nin güneyinde, Gazze Şeridi’ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi kavşağında insanî yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef alması, 112 Filistinliyi öldürmesine ve 760 kişiyi de yaralamasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Gazze’deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail’in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının “kasıtlı ve planlı” olduğunu vurgulayarak, “İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü” ifadelerini kullandı.

Cezasız kalmamalı

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını “savaş suçu”, “uluslararası insanî hukukun ihlali” ve “soykırımın delili” olarak nitelendirerek tepki gösterdi. İspanyol milletvekili ve AP’nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonunun Başkanı Manu Pineda, X’te yaptığı paylaşımda İsrail’i “terör çetesi” olarak adlandırarak, “İsrail rejiminin bizzat erişimlerini engellediği gıdayı bekleyen 100’den fazla insanı kitlesel ve ayrım gözetmeksizin öldürülmesini nasıl nitelendirebiliriz?” ifadeleriyle tepki gösterdi. Pineda, “Bu soykırım dünya için ahlaki bir çöküştür. Bu etnik temizlikten sorumlu olanların cezasız kalmasına izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Savaş suçu işlemeye devam ediyor

İrlandalı milletvekili Mick Wallace da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının “savaş suçu” olduğunu vurgulayarak, “İsrail rejiminin savaş suçları devam ediyor ve biz hala Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere liderlerinin onları kınamasını bekliyoruz.” eleştirisinde bulundu. Wallace, Gazze’de yaşanan kıtlıktan İsrail’in sorumlu olduğunun altını çizdi. Hollandalı milletvekili Tineke Strik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkeleri İsrail’in saldırılarına sessiz kalmakla suçlayarak, “İsrail’in insanlık dışı ve pervasız politikası öldürmektir. Ya yiyecek, su ve tıbbi bakımı engelleyerek insanların açlıktan ölmesine göz yumuyor ya da kendilerine bırakılan yardıma koşan insanlara ateş ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Daha ne kadar mazeret üreteceksiniz?

Belçikalı milletvekili Sara Matthieu, “Uluslararası insanî hukukun ciddi bir ihlali, buna son verilmeli!” ifadelerine yer verdi. Sloven milletvekili Matjaz Nemec, “Bu, İsrail hükümeti tarafından sivil halka yönelik bir katliamdır, uluslararası insanî hukuk düzenine karşı bir katliamdır. Uluslararası toplum daha ne kadar mazeret üretecek?” diye sordu. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail’in Gazze’de insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısını “katliam” olarak nitelendirerek, saldırının uluslararası insanî hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

Dünya Netanyahu’yu engellemeli

Uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, “İsrail’in sivilleri aç bıraktıktan sonra öldürmesi, uluslararası insani hukuk ve insanlığımız açısından büyük bir ihlaldir” açıklaması yaptı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro Urrego da sert tepki gösterdi. Petro, “Yiyecek isteyen 100’den fazla Filistinli, Netanyahu tarafından öldürüldü. Bunun adı soykırımdır ve dünya güçleri kabul etmek istemese de Holokolst’u hatırlatmaktadır. Dünya Netanyahu’yu engellemelidir” dedi.