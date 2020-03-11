Katliâmlar için özür diledi

Hollanda Kralı Willem-Alexander ülkesinin sömürge dönemindeki katliâmları için Endonezya’dan özür dileyerek Güney Doğu Asya ülkesinin bağımsızlık gününü de resmen tanıdı.

Euronews’teki habere göre Kral Willem-Alexander eski sömürgelerine ilk ziyarette bulundu. Endonezya 350 yıl Hollanda sömürgesinde kaldı. Ülke 1945’te bağımsızlığını ilân ettikten sonra Hollanda kitlesel katliâmlar gerçekleştirmişti. 1947 yılında Endonezya’nın bağımsızlık mücadelesi sırasında, bazı Endonezyalıların Hollanda askerleri tarafından öldürülmesi dolayısıyla Hollanda 2013 yılında resmen özür dilemişti.

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