Kaynak kesme değil, dayanışma zamanı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başarısız olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladıkları fonu askıya alma kararına, “Şu an koronavirüse karşı mücadelede DSÖ’nün ya da herhangi bir insanî yardım kuruluşunun kaynaklarını azaltma zamanı değil, dayanışma zamanı.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

ABD, Dünya Sağlık Örgütün sağladığı fonu durdurdu Guterres, yazılı bir açıklama yaparak, Trump’ın ABD’nin DSÖ’ye sağladığı 500 milyon dolarlık fonu örgüte ilişkin yürüttükleri soruşturma tamamlanana kadar donduracağı kararını eleştirdi. Kovid-19 salgınının dünyanın karşı karşıya kaldığı en tehlikeli sorunlardan biri olduğunu, DSÖ ve binlerce çalışanının ön saflarda özellikle en savunmasız toplumları desteklediğini belirten Guterres, salgına karşı savaşın kazanılması için Dünya Sağlık Örgütünün desteklenmesinin hayatî derecede önemli olduğunu ifade etti. AA

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