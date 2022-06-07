Kazakistan anayasa değişikliğine “evet” dedi

Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından önerilen ve devlet başkanının yetkilerinin sınırlandırılması dahil yönetim sisteminde önemli reformlar öngören anayasa değişikliği referandumunda, resmi sonuçlara göre seçmenin yüzde 77’sinden fazlası değişikliğe “evet” dedi.

Merkez Seçim Kurulu’nun açıkladığına göre değişikliğe karşı oy kullananların oranı ise yüzde 18,66’da kaldı. Katılım oranının yüzde 68’den fazla olduğu referandum, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’den bu yana hâlâ geniş yetkilere sahip olan devlet başkanının gücünü sınırlandırmayı öngörüyordu. Haber Merkezi

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